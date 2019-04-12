Глава ЛНР назвал предвыборным пиар-ходом заявление Порошенко о перемирии

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Глава ЛНР назвал предвыборным пиар-ходом заявление Порошенко о перемирии

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Фото: © Администрацией главы Луганской народной республики

По словам Леонида Пасечника, неконструктивная позиция Киева на даёт согласовать условия перемирия.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал предвыборным пиар-ходом заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о "пасхальном перемирии", которое может вступить в силу 18 апреля.

Берлинское заявление Порошенко о "пасхальном перемирии", которое якобы наступит 18 апреля, — это очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи, — приводит слова Пасечника его пресс-служба.

По его словам, именно из-за неконструктивной позиции Украины обе стороны пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нём.

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