Глава ЛНР назвал предвыборным пиар-ходом заявление Порошенко о перемирии

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал предвыборным пиар-ходом заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о "пасхальном перемирии", которое может вступить в силу 18 апреля.
— Берлинское заявление Порошенко о "пасхальном перемирии", которое якобы наступит 18 апреля, — это очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи, — приводит слова Пасечника его пресс-служба.
По его словам, именно из-за неконструктивной позиции Украины обе стороны пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нём.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени