Штаб Порошенко заявил, что дебаты с Зеленским могут не состояться

Представители действующего главы государства обвиняют в этом шоумена, отмечая, что он избегает общения с избирателями и СМИ.

Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что дебаты с Владимиром Зеленским не состоятся, с большой долей вероятности. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

— Считаю, что на 80% дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов — господин Зеленский — всячески их избегает, — заявил Медведев.

Он также возмутился, что Зеленский избегает общения с представителями СМИ и избирателями, а также не огласил свою позицию по ряду ключевых вопросов.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.