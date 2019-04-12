В Испании по запросу США задержали экс-главу венесуэльской военной разведки

В Мадриде по запросу США задержан бывший глава военной разведки, депутат Национальной ассамблеи Уго Карвахаль. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Испании.
Как уточняется, политику предъявляют обвинения в наркоторговле.
Отмечается, что в прошлом Карвахаль был советником президента Венесуэлы Уго Чавеса и дважды становился главой военной разведки страны.
Как писал Лайф, Карвахаль входит в чёрный список американского Минфина, который считает его одним из наркобаронов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени