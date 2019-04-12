В Тюмени проводится контртеррористическая операция

В одном из районов Тюмени представители силовых ведомств проводят антитеррористическую операцию.
Отмечается, что была получена информация о пребывании в городе приверженцев ИГИЛ*.
Как сообщили ТАСС в региональной пресс-службе ФСБ, террористы находились в одном из частных домов в Тюмени и планировали "совершение террористического акта в местах массового пребывания людей".
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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