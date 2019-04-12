Трамп оценил отказ МУС расследовать преступления военных США в Афганистане

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "победой патриотов и верховенством права" решение Международного уголовного суда не расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепа.

— Это крупная международная победа не только для этих патриотов, но и для верховенства права. Мы приветствуем это решение и подтверждаем нашу позицию, которая заключается в том, что Соединённые Штаты придерживаются самых высоких правовых и этических стандартов в отношении своих граждан, — заявил политик.

При этом Трамп напомнил, что с момента возникновения судебного органа страна отказывалась присоединиться к нему из-за "широких, необъяснимых прокурорских полномочий", угрожающих американскому суверенитету.

— За любой попыткой привлечения к ответственности американских, израильских военнослужащих или союзников последует быстрый и энергичный ответ, — предупредил он.

Напомним, США начали войну в Афганистане в 2001 году. В 2014-м американские войска и союзники заявили об окончании конфликта, однако в следующем году он разгорелся снова.