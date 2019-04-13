В ОБСЕ пообещали бороться за освобождение Вышинского

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский обсудили дело журналиста Кирилла Вышинского, находящегося на данный момент под следствием.

Встреча прошла в Вене в рамках конференции ОБСЕ "Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ".

Как сообщает РИА "Новости", Дезир и Лидов-Петров были единодушны во мнении, что журналист не должен сидеть в тюрьме за публикацию. Они также отметили, что Вышинский был лишь редактором, а статьи писали другие люди.

Кроме того, представитель ОБСЕ напомнил, что в мае 2019 года исполнится год с момента ареста журналиста. К этой дате, как заявил Дезир, будет приурочена кампания по освобождению Вышинского.

— Очевидно, что теперь разговор будет с "новым" руководством Украины, кто бы там ни был. Надеемся, что после выборов там более цивилизованно посмотрят на этот вопрос, — сказал представитель агентства.

Ранее Лайф писал, что руководитель портала РИА "Новости" Украина Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был помещён под стражу на два месяца по решению Херсонского суда, однако позже арест продлили.