Аксёнов подтвердил, что экс-вице-премьер Крыма объявлен в розыск

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил информацию, что бывшего главу администрации города Судак Владимира Серова объявили в розыск.

— Следственные органы занимаются. Он был в розыске. Там старые дела, пусть разберутся, посмотрят. Это по Судаку дело, деталей я не знаю. Следственные органы работают, какие-то претензии есть, — цитирует "Интерфакс" Аксёнова.

Глава Крыма также отметил, что не имеет представления, где сейчас находится Серов, однако предполагает, что уголовное дело связано с тем периодом его деятельности, когда он возглавлял администрацию Судака.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в полиции, что против Серова было возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взятке.

Сергей Серов занимал пост мэра Судака в то время, когда Крым находился под юрисдикцией Украины. С июня 2017-го по март 2018 года он занимал пост вице-премьера.