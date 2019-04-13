Британский комик скончался после шутки про инсульт

Комик Ян Когито скоропостижно скончался во время выступления в баре города Бистер после того, как пошутил об инсульте.

— Представьте, что у меня случится инсульт, а когда очнусь, буду разговаривать на валлийском, — передаёт последние слова Когито The Daily Mail.

По предварительным данным, спустя десять минут после шутки 60-летнему артисту стало нехорошо и он присел на стул, однако присутствовавшая в зале публика решила, что всё происходящее является продолжением шоу.

Подоспевшая позднее бригада скорой помощи констатировала смерть от сердечного приступа.