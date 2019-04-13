В США задержали мужчину, пытавшегося себя поджечь возле Белого дома

Неизвестный мужчина в инвалидной коляске 12 апреля попытался совершить акт самосожжения у стен Белого дома. О произошедшем сообщила американская секретная служба в своём Twitter.

По предварительным данным, сотрудники службы быстро отреагировали на инцидент и пресекли попытку самоубийства, потушив верхнюю одежду на неизвестном и оказав ему первую помощь.

Отмечается, что позднее мужчину госпитализировали.

— Пострадавший был доставлен в больницу с травмами, его жизни ничто не угрожает, — отметили в сообщении.

При этом мотивы поступка и личность мужчины не сообщаются.