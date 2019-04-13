В городском округе Ставрополья ввели режим ЧС после схода оползня

В городе Георгиевске Ставропольского края был введён режим чрезвычайной ситуации после схода оползня. Об этом указывается на сайте Администрации Георгиевского городского округа.

Отмечается, что были частично повреждены хозпостройки. При этом жилые дома не пострадали.

Также возникла необходимость эвакуации местного населения. Всего было эвакуировано 16 человек. Из них двое находятся в пункте временного размещения в гостинице, а остальные люди перебрались к родственникам.

На месте работает специальная комиссия, оценивающая возможный причинённый ущерб.