Ассанжа поместили в тюрьму строгого режима в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был помещён в тюрьму особо строгого режима. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

Отмечается, что Ассанж содержится в лондонской Белмарш, одной из самых знаменитых тюрем страны. Исправительное учреждение на юго-востоке Лондона получило известность благодаря своим узникам. Там содержался Ронни Биггс, совершивший одно из самых крупных в истории ограблений, 24-летний каннибал-извращенец Стефано Брицци, также на данный момент там пребывает "самый жестокий преступник Великобритании" Чарльз Бронсон.

Уточняется, что тюрьма Белмарш получила прозвище "Британская Гуантанамо" из-за того, что после терактов 11 сентября она использовалась для содержания людей, подозреваемых в причастности к террористическим актам.

Напомним, что основатель портала WikiLeaks, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там Ассанж скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.