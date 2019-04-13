Украинцы потребовали добавить в бюллетени графу "Против всех"

Жители Украины подали петицию с просьбой добавить в бюллетени графу "Против всех". Соответствующее требование было опубликовано на сайте лидера Незалежной Петра Порошенко 12 апреля.

— Срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт "Против всех", — отметили в тексте документа.

Автор петиции Сергей Лысокобылка подчеркнул, что кандидаты на пост президента Владимир Зеленский и Пётр Порошенко создали в обществе "раскол и взаимную ненависть".

При этом он призвал украинцев отказаться от результатов первого тура и объявить новые выборы.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие шоумен Владимир Зеленский (лидер первого тура) и действующий глава государства Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.