Местный житель рассказал о ситуации в Тюмени во время проведения КТО

Очевидец рассказал, что когда в Тюмени проходила контртеррористическая операция, были слышны автоматные очереди, а спустя время загорелся дом. Об этом сообщает L!FE SHOT.

— Сначала было оцепление, потом мы услышали один хлопок, дальше затишье. И потом через минут 30 услышали хлопков пять или шесть, серию выстрелов, потом снова затишье. Через какое-то время начал гореть дом, — сказал житель Тюмени.

Как писал Лайф, 12 апреля ФСБ после получения данных о пребывании в Тюмени сторонников ИГИЛ* объявила о проведении в городе КТО. Позднее НАК сообщил о ликвидации двух экстремистов, которые планировали теракты.

Также Национальный антитеррористический комитет показал видео с места событий.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.