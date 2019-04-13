В реке во Франкфурте обнаружили бомбу времён Второй мировой войны

В немецком городе Франкфурте-на-Майне специалистами была обнаружена неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает крупнейшая информационная газета-таблоид Bild.
Отмечается, что 250-килограммовый снаряд был найден на дне реки Майн в черте города. Его планируют обезвредить 14 апреля.
Было эвакуировано около 600 местных жителей, проживающих в радиусе зоны риска. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарной охраны и водолазы.
Ранее Лайф писал о ещё одной взрывоопасной находке в Германии. Тогда во время строительных работ в Кёльне была найдена бомба весом 500 килограммов. Всего эвакуировали не менее двух тысяч человек.
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