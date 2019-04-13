Ким Чен Ын заявил о намерении провести ещё один саммит с Трампом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сообщил, что готов к проведению третьего саммита с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Если мы (США и КНДР. — Прим. Лайфа) хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчётов, которым мы готовы поделиться с партнёрами, то мы хотели бы попробовать ещё раз, — цитирует агентство главу КНДР.

При этом он отметил, что готов ждать конца 2019 года в надежде, что Вашингтон изменит подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова и создаст условия для проведения нового саммита.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что между ним и Трампом сохраняются хорошие отношения, несмотря на итоги встречи в Ханое.

Как писал Лайф, Трамп рассказал о своих отношениях с северокорейским лидером.

Напомним, ранее американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.