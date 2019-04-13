Мединский предложил не привязывать прокат фильма "Братство" ко Дню Победы

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением отказаться от привязки киноленты "Братство" Павла Лунгина ко Дню Победы. Об этом он заявил в ведомстве во время общественного обсуждения фильма 12 апреля.

— Фильм выйдет в прокат, никаких законных оснований для его "запрета" не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение, — заявил он.

Также Мединский отметил, что это решение удовлетворило обе стороны конфликта. В итоге Павел Лунгин подберёт новую дату, которая устроит всех и не вызовет очередных споров.

По мнению министра, это пойдёт на пользу как коммерческому прокату, так и "взвешенному диалогу со зрителем".

Напомним, что фильм Лунгина о войне в Афганистане получил прокатное удостоверение. Ранее в Совфеде выступили с предложением запретить показ киноленты "Братство".

Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне российский политический деятель Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 мая, из-за того что недостоверно передаёт исторические факты. По его мнению, на таком фильме "нельзя воспитывать молодёжь, чувство патриотизма".