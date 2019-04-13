В Германии назвали "кошмаром для НАТО" российские комплексы С-400

Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса. Такую точку зрения выразил журналист Гернот Крампер в статье, опубликованной в немецком издании Stern.

— США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной и для самолётов-невидимок. Её характеристики как в обнаружении цели, так и в радиусе действия впечатляют, — отметил Крампер.

При этом он обратил внимание на то, как система показала себя в Сирии. По словам журналиста, присутствие всего одного дивизиона на территории страны привело к тому, что "западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство".

Кроме того, Крампер отметил, что для Анкары было намного выгоднее приобрести С-400, а не американские комплексы Patriot не только из-за более низкой стоимости, но и из-за более выгодных характеристик.

Как писал Лайф, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино во время брифинга заявил, что покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400 может обернуться для страны некоторыми рисками. Также в США отметили, что С-400 способны нейтрализовать любую угрозу, исходящую от авиации НАТО.