Брянский суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Районный суд в Брянске оправдал орнитолога-любителя Владимира Иванченкова, который без соответствующих разрешений выхаживал птиц, занесённых в Красную книгу. Об этом сообщает портал "Брянские новости".

Отмечается, что житель посёлка Локоть обвинялся в незаконном содержании беркутов. Иванченков заботился о редких птицах около 15 лет. Они попадали к нему разными путями: кого-то он купил в Интернете, кого-то вылечил, но не сумел пристроить в зоопарки.

По предварительной информации, мужчина пытался получить разрешение в органах на лечение и содержание больных животных, но ответа так и не дождался.

Также, по словам орнитолога, он не является ответственным за смерть некоторых птиц: те погибли в результате неправильной транспортировки из Брянской области в Калугу, в центр реабилитации животных.