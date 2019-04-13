Зеленский признался, что не уважает Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что после множества оскорблений, полученных от действующего лидера Незалежной Петра Порошенко, у него не осталось уважения к нему.

— Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока ещё не президент, могу позволить себе быть собой до конца, — цитирует Зеленского интернет-издание "Страна.ua".

Шоумен также упрекнул украинского лидера в том, что за пять лет у власти Порошенко сделал всё, чтобы "страна не развивалась".

Кроме того, Зеленский осудил своего оппонента за грубость и высокомерие.

— Этот человек (Порошенко. — Прим. Лайфа) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему, — заявил шоумен.

Комментарий Зеленского прозвучал в ответ на вопрос о его недавней перепалке с оппонентом в прямом эфире телепередачи "Право на власть". В штабе шоумена инцидент с Порошенко списали на эмоциональность артиста.