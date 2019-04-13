В США пассажир самолёта выпал на взлётно-посадочную полосу после приземления

В аэропорту города Финикса мужчина выпал на взлётно-посадочную полосу, открыв дверь самолёта сразу после приземления. Об инциденте пишет Associated Press.

По предварительным данным, отчаянный пассажир упал с высоты, примерно равной трём метрам, и получил незначительные травмы.

Его жизни ничего не угрожает, однако есть вероятность, что ему предъявят обвинения.

Правоохранительные органы сообщают, что мужчина также приставал к другим пассажирам и обливал их из бутылки жидкостью неизвестного происхождения.

Отмечается, что на борту находилось 157 пассажиров.