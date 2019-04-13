СМИ: В здании МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

В Управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому были проведены обыски, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, в полиции изъяли документы по делам, которые не расследовались или же закрывались по истечении срока давности, то есть подозреваемые уходили от ответственности.

Также известно, что проверка была инициирована краевой прокуратурой. После этого материалы попали в региональный Следственный комитет и было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.