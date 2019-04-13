Пушков обвинил Порошенко во лжи после его обещания прекратить войну на Донбассе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещания украинского лидера Петра Порошенко в кратчайшие сроки установить мир на Донбассе в случае повторного избрания на новый президентский срок.

— Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад, — за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе, — написал Пушков в своём аккаунте в "Твиттере".

Также политик добавил, что Порошенко не раз вводил в заблуждение украинских граждан и обманывает их сейчас. Однако, как заметил сенатор, "второй раз фокус вряд ли пройдёт".

Стоит отметить, что ранее шоумен Владимир Зеленский подчеркнул, что не собирается затягивать с установлением мира в Донбассе в случае победы на выборах. В ответ Порошенко упрекнул оппонента за такую позицию, отметив, что нужно помнить о союзниках — НАТО, Евросоюзе и США.

Напомним, второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. В нём примут участие действующий глава страны Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.