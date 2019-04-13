Facebook потратил более $20 млн на безопасность Цукерберга за 2018 год

Расходы на личную безопасность и транспорт главы компании возросли в 4 раза по сравнению с 2016 годом.

Компания Facebook, владеющая крупнейшей одноимённой сетью, сообщила о том, что на безопасность гендиректора Марка Цукерберга было выделено более 20 миллионов долларов, передаёт телеканал CNBС.

Эта информация приводится в документах по финансовой отчётности, которую компания предоставила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что за свою деятельность в Facebook Цукерберг получает символическую оплату в размере одного доллара, но компания возмещает ему расходы, которые сопряжены с работой. К ним относятся личная безопасность и транспорт. Как раз эти показатели, исходя из приведённых данных, возросли в несколько раз.

Так, за 2018 год размер компенсации составил 22,6 миллиона долларов, из них 20 миллионов долларов ушло на оплату охраны. Оставшаяся сумма взята на покрытие расходов, "связанных с использованием частного самолёта в личных целях".

Примечательно, что компенсация возросла в несколько раз по сравнению с показателями двухлетней давности. В 2017 году она составляла 7,6 миллиона долларов, а в 2016 году — 5,1 миллиона долларов.

По всей видимости, резкий скачок расходов на обеспечение безопасности обусловлен многочисленными скандалами вокруг компании Facebook, которые произошли в прошлом году. Один из них был связан с кражей личных данных 50 миллионов пользователей.