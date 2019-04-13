СМИ: В Москве мужчину до смерти забили камнями

Полиция обнаружила тело мужчины с ушибленными ранами головы в пойме реки Ичка на северо-востоке столицы.
Как уточняется, в полицию о трупе сообщили очевидцы 11 апреля.
— С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления — три окровавленных камня, — а также рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей, — рассказал агентству городских новостей "Москва" источник.
Отмечается, что позднее тело погибшего удалось опознать. Им оказался гражданин Киргизии 1990 года рождения.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело.
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