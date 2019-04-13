Названы возможные имена для новых кораблей "Федерация"

В госкорпорации "Роскосмос" назвали возможные имена для новых кораблей, временно получивших название "Федерация".

По предварительным данным, пилотируемые аппараты могут назвать в честь первых судов Петра Первого, однако пока эта версия не утверждена.

— В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орёл", "Флаг" или "Аист", — цитирует источник РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о возможном переименовании кораблей.

Позднее он рассказал об увольнении "нерадивых разработчиков", задействованных в работе над проектом госкорпорации.