Учёные определили лёгкий способ бросить курить

Выяснилось, что шансы победить никотиновую зависимость при поддержке близких возрастают почти в шесть раз.

Сотрудники Имперского колледжа в Лондоне в ходе научного конгресса Европейского сообщества кардиологов представили свой проект, в котором оценили роль близких в процессе отказа от курения. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации.

По словам учёных, бросающие курить люди часто сталкиваются с чувством одиночества, и если в этот период с ними будут рядом близкие, то избавиться от тяги к сигаретам будет проще.

— Люди чувствуют себя обделёнными, когда пропускают перекуры на работе или избегают общественных мероприятий. Кроме того, есть симптомы отмены никотина. Партнёры могут отвлечь друг друга от тяги, отправившись на прогулку, в кино или поощряя здоровый образ жизни, —заявила автор исследования Магда Ламприду.

Вместе с коллегами она на протяжении 16 недель наблюдала за 222 курильщиками, перенёсшими сердечный приступ или имевшими высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди их партнёров 99 человек также были курильщиками, 40 в своё время отказались от вредной привычки, а 83 никогда не курили.

Для участников эксперимента выработали четыре профилактические кардиологические программы, включающие использование никотиновых препаратов, жвачек и специальных препаратов, но главным условием была поддержка партнёра.

В итоге учёные выяснили, что шансы победить никотиновую зависимость при поддержке близких возрастают почти в шесть раз.