Учёные определили лёгкий способ бросить курить

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Учёные определили лёгкий способ бросить курить

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Фото: © Pixabay

Выяснилось, что шансы победить никотиновую зависимость при поддержке близких возрастают почти в шесть раз.

Сотрудники Имперского колледжа в Лондоне в ходе научного конгресса Европейского сообщества кардиологов представили свой проект, в котором оценили роль близких в процессе отказа от курения. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации.

По словам учёных, бросающие курить люди часто сталкиваются с чувством одиночества, и если в этот период с ними будут рядом близкие, то избавиться от тяги к сигаретам будет проще.

Люди чувствуют себя обделёнными, когда пропускают перекуры на работе или избегают общественных мероприятий. Кроме того, есть симптомы отмены никотина. Партнёры могут отвлечь друг друга от тяги, отправившись на прогулку, в кино или поощряя здоровый образ жизни, —заявила автор исследования Магда Ламприду.

Вместе с коллегами она на протяжении 16 недель наблюдала за 222 курильщиками, перенёсшими сердечный приступ или имевшими высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди их партнёров 99 человек также были курильщиками, 40 в своё время отказались от вредной привычки, а 83 никогда не курили.

Для участников эксперимента выработали четыре профилактические кардиологические программы, включающие использование никотиновых препаратов, жвачек и специальных препаратов, но главным условием была поддержка партнёра.

В итоге учёные выяснили, что шансы победить никотиновую зависимость при поддержке близких возрастают почти в шесть раз.

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