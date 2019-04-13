Порошенко выступил за проведение местных выборов в Донбассе до марта 2020 года

Действующий президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает провести местные выборы в Донбассе не позже марта 2020 года.

Однако, по мнению Порошенко, провести голосование удастся не сразу, первостепенной задачей является вывод всех иностранных войск с территории.

Затем, как заявил лидер Незалежной, следует вывести тяжёлую технику и взять под контроль на данный момент участок границы между Украиной и Россией.

— Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс, — передаёт слова Порошенко телеканал "112 Украина".

Ранее Лайф писал о том, что в случае переизбрания Порошенко на пост президента Украины он собирается за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Однако российский сенатор Алексей Пушков посчитал, что такими заявлениями лидер страны обманывает украинских граждан.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие шоумен Владимир Зеленский (лидер первого тура) и действующий глава государства Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.