Силуанов рассказал о "плане Б" на случай введения новых санкций против госбанков

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с международными инвесторами рассказал о запасном плане Москвы в случае применения новых санкций в отношении государственных банков и госдолга. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом, по словам Силуанова, у России есть все возможности для того, чтобы при случае поддержать всех клиентов, обеспечить им полный расчёт и выдачу наличных. На этом этапе к работе будет подключаться Центральный банк и правительство, добавил он.

Также, по словам Силуанова, в российской экономике есть резервы, которыми можно воспользоваться, чтобы противостоять ограничениям.

— У нас сейчас два риска в отношении санкций: это долг (ограничения на новый долг и на обращение старого госдолга) и пять госбанков. Я вижу два этих серьёзных риска. Если они реализуются, конечно, нам будет неприятно, — сообщил Силуанов.

Кроме того, глава Минфина упомянул "непостоянство" иностранцев в российских гособлигациях, которые то "прибегают", то "убегают". Однако, по мнению Силуанова, если иностранные инвесторы вновь покинут российский рынок, то это не сильно скажется на экономике России, поскольку в ней "накопились резервы". И в этом случае Москва сможет занимать деньги на внутреннем рынке, хоть и по более высоким ставкам.

Ранее Лайф писал о том, что Конгресс США рассматривает новый законопроект о санкциях "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Среди тех, кто может пострадать от новых мер давления, упоминалось 7 банков.