Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

Администрация китайского города Санья присвоила россиянину Юрию Пасканному звание "лучший турист" за спасение тонущего жителя Поднебесной.

Как уточняется, 23 марта Пасканный был на пляже с супругой. Заметив, что неподалёку спасатели вытаскивают из воды тонущего мужчину, он решил помочь им.

— Когда его вытащили на берег, то все просто стояли и ждали, когда подъедет скорая, а человек уже не дышал, не было сердцебиения. Как рассказал Юрий, он прощупал пульс, почувствовал слабое сердцебиение, а потом оно пропало, — цитирует РИА "Новости" представителя туристической фирмы "Санья Холлидэй" Павла Ясычкова.

По словам россиянина, он помнил правила оказания первой помощи и сумел помочь очистить дыхательные пути от воды, а затем — сделать китайцу искусственное дыхание.

Когда он почувствовал сердцебиение мужчины, то просто ушёл. Правда, в тот день на месте инцидента оказался журналист, который и сделал несколько снимков, а затем разослал их во все компании.

Помимо звания "лучший турист города", россиянину и его жене бесплатно продлили проживание на неделю в отеле и подарили билеты на самолёт. Однако Пасканный отказался от подарков, скромно заявив, что "он сделал то, что должен был".