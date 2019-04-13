Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты – видео

Syrian Air Defense shutting down one of the "Israeli" air missiles over #Mussyaf in #Hama CS.#Syria #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy pic.twitter.com/eOlwDYCUjU— Sohayb Masri (@Sohayb_Masri1) 13 апреля 2019 г.
Видео, на котором запечатлено, как сирийский комплекс ПВО отражает ракетный удар со стороны ВВС Израиля, появилось в Сети.
Напомним, в 02:30 по местному времени (совпадает с московским) началась атака по центральной провинции Хама, где на момент агрессии располагались позиции армии арабской республики. Часть израильских ракет удалось перехватить.
Однако некоторые снаряды достигли цели. В результате инцидента пострадали трое сирийских военных. Также было разрушено несколько зданий.
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