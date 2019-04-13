Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты – видео

Видео, на котором запечатлено, как сирийский комплекс ПВО отражает ракетный удар со стороны ВВС Израиля, появилось в Сети.

Напомним, в 02:30 по местному времени (совпадает с московским) началась атака по центральной провинции Хама, где на момент агрессии располагались позиции армии арабской республики. Часть израильских ракет удалось перехватить.

Однако некоторые снаряды достигли цели. В результате инцидента пострадали трое сирийских военных. Также было разрушено несколько зданий.