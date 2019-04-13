При столкновении двух машин в районе МГУ погиб один человек

Столичные полицейские устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП на Университетском проспекте в районе МГУ имени М. Ломоносова. В результате столкновения двух автомобилей один из водителей погиб.

— На пересечении Университетского проспекта и центрального проспекта МГУ произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Hyundai. В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai скончался, — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного ГИБДД.