При столкновении двух машин в районе МГУ погиб один человек

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При столкновении двух машин в районе МГУ погиб один человек

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Столичные полицейские устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП на Университетском проспекте в районе МГУ имени М. Ломоносова. В результате столкновения двух автомобилей один из водителей погиб.

На пересечении Университетского проспекта и центрального проспекта МГУ произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Hyundai. В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai скончался, — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного ГИБДД.

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