Синоптики рассказали о похолодании в Москве 13 апреля

По данным метеорологов, в столичном регионе возможны осадки в виде мокрого снега.

В Москве сохранится прохладная погода с температурой на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Вероятность осадков постепенно будет снижаться, за исключением юга и востока Московской области. Там ещё возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождём. Такой прогноз на 13 апреля даёт центр погоды "Фобос".

— Столичный регион будет находиться на стыке противостояния скандинавского антициклона и циклонической депрессии, в результате чего сохранится холодная северо-восточная тяга ветров, — поясняют метеорологи.

В Москве будет облачно, с прояснениями. Утром возможен мокрый снег. Температура воздуха прогреется до +6…+8°, а в Подмосковье ожидается от +5° до +10°. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет и составит 754 мм рт. ст.