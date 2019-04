Очередные протесты в Алжире закончились уборкой улиц демонстрантами

Fridays come and go and they are all the same , a wonderful mobilization for Freedom and democracy.#Algeria #algerie_manifestation #Alger #Yetna7aw_Ga3 #حراك_12_افريل #الجزائر #الحراك_الشعبي #يتنحاو_ڨاع pic.twitter.com/TcI2vBlBJO