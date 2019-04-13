Очередные протесты в Алжире закончились уборкой улиц демонстрантами

После окончания митинга участники подмели улицы, собрали мусор, а также восстановили покосившиеся заграждения и дорожные знаки.

Десятки тысяч людей в очередной раз вышли на улицы столицы Алжира для протеста. Однако акции, начавшиеся мирно, переросли в серьёзные столкновения с полицией. Однако в итоге протесты закончились уборкой улиц самими манифестантами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий.

Сообщается, что протесты начались утром на центральной площади и до обеда проходили без серьёзных инцидентов. Демонстранты прибывали на улицы в большом количестве. В какой-то момент, когда среди участников митинга были женщины, дети и люди преклонного возраста, толпа молодых людей начала забрасывать колонны полиции камнями. По информации, силовики ответили им слезоточивым газом.

Через некоторое время столкновения продолжились у площади перед Главным почтовым отделением. В результате, по последним данным МВД Алжира, от беспорядков пострадали 83 человека, ещё 180 человек были арестованы.

После окончания митинга демонстранты вместе с сотрудниками городских служб приступили к ликвидации последствий беспорядков. Активисты собрали мусор, подмели улицы и восстановили заграждения, а также дорожные знаки.

Напомним, что демонстрации в Алжире продолжаются восьмую неделю. На этот раз участники протеста, ранее добившиеся отставки президента страны Абделя Азиза Бутефлики, требуют ухода временного правителя — спикера Совета нации (сената) Абделя Кадера Бенсалаха и остальной команды бывшего главы государства.