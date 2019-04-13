Командование Черноморского флота назвало учения НАТО "хорошим подспорьем"

После выполнения поставленных задач все корабли ЧФ РФ и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования.

Дежурство российских кораблей в Чёрном море в связи с манёврами НАТО "Морской щит — 2019" стало "хорошим подспорьем" для моряков Черноморского флота. Такую оценку действиям российского флота дало командование ЧФ РФ. В частности отмечалось, что за время дежурства, отряд кораблей не только держал контроль над акваторией моря и вёл мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки, но и провёл учения по высадке десанта.

— В ходе учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортёров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья, — сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Группировка кораблей Черноморского флота была усилена большим ракетным катером "Шуя", малым ракетным катером "Р-60", малым противолодочным кораблём "Суздалец" и противодиверсионным катером "Кинель".

— Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединённых военно-морских сил НАТО "Морской щит — 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки, — добавили в пресс-службе Черноморского флота.

Отметим, совместные учения НАТО и Украины под названием Sea shield — 2019 стартовали сегодня в юго-западной части Чёрного моря. В манёврах принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции при поддержке Вооружённых сил Грузии и Украины.

Ранее Лайф сообщал, что сенатор Алексей Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации.