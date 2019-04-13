В Екатеринбурге эвакуировали несколько ТЦ

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В Екатеринбурге эвакуировали несколько ТЦ

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Фото: © VK/Типичный Екатеринбург/Женечка Дергачева

В экстренных службах пока никак не комментируют происходящее. Люди ждут на улице в надежде продолжить покупки.

Посетителей и работников эвакуировали из нескольких торговых центров в Екатеринбурге. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

По предварительным данным, после сообщений о минировании людей вывели из ТРЦ "Радуга парк". По неизвестным причинам была произведена эвакуация граждан из торгово-развлекательных центров "Глобус" и "Карнавал" и торгового центра "Белка Маркет".

<p>Фото: © VK / Типичный Екатеринбург / <a href="https://vk.com/wall-32182751_4821318?z=photo-32182751_456395312%2Fwall-32182751_4821318" target="_blank">Женечка Дергачева</a></p>

По словам сотрудницы "Глобуса", центр эвакуировали из-за сообщения о задымлении. Спасатели устанавливают пожарный гидрант с левой стороны здания.

В МЧС и МВД пока не прокомментировали ситуацию.

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