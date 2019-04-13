Глава Военного совета Судана организует встречу с оппозицией

Стороны обсудят урегулирование ситуации в стране после проведения военного переворота.

Руководитель Военного совета Судана, взявшего власть в стране в результате военного переворота, Абдельфаттах аль-Бурхан призвал оппозиционное движение "Силы объявления свободы и перемен" к переговорам. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, встреча запланирована на 13 апреля.

Кроме того, глава Военсовета рассказал о судьбе офицеров правоохранительных органов, которые ранее обеспечивали порядок в городах и противостояли протестующим. По словам аль-Бурхана, он постановил отпустить их и также готов встретиться для урегулирования конфликтных вопросов.

Как сообщал Лайф, 11 апреля вооружённые силы Судана провели в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных граждан страны, протестовавших против политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Изначально главным требованием манифестантов было снижение цен на хлеб.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках Военного совета, который возглавил Авад ибн Ауф. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан. Однако вскоре Авад Ибн Ауф объявил о своей отставке. Новым руководителем Военного совета был назначен экс-глава генштаба сухопутных войск страны аль-Бурхан.