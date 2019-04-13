В Японии американский солдат убил женщину и покончил с собой

В японской префектуре Окинава американский военнослужащий убил местную жительницу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Okinawa Times.
Тела были обнаружены в жилом доме в городе Тятан утром 13 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, мужчина был членом 3-й дивизии морской пехоты США, которая расквартирована на базе "Кэмп-Кортни".
Ранее Лайф сообщал о взрыве на американской военной базе в Японии.
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