В Японии американский солдат убил женщину и покончил с собой

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В Японии американский солдат убил женщину и покончил с собой

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Фото: © Okinawa Times

В японской префектуре Окинава американский военнослужащий убил местную жительницу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Okinawa Times.

Тела были обнаружены в жилом доме в городе Тятан утром 13 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, мужчина был членом 3-й дивизии морской пехоты США, которая расквартирована на базе "Кэмп-Кортни".

Ранее Лайф сообщал о взрыве на американской военной базе в Японии.

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