СМИ: На Урале с наркотиками задержали сына высокопоставленного полицейского

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СМИ: На Урале с наркотиками задержали сына высокопоставленного полицейского

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Всего у молодого человека нашли 130 граммов вещества. Какой именно это был наркотик, не уточняется.

На Урале задержали сына начальника Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу с крупной партией наркотиков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сына начальника полиции Управления на транспорте по УрФО задержали с крупным весом наркотиков, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, общая масса наркотиков составила 130 граммов. Какое именно это было вещество, на данный момент не уточняется.

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