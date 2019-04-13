СМИ: На Урале с наркотиками задержали сына высокопоставленного полицейского

Всего у молодого человека нашли 130 граммов вещества. Какой именно это был наркотик, не уточняется.

На Урале задержали сына начальника Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу с крупной партией наркотиков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Сына начальника полиции Управления на транспорте по УрФО задержали с крупным весом наркотиков, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, общая масса наркотиков составила 130 граммов. Какое именно это было вещество, на данный момент не уточняется.