Visa повысила максимальную сумму оплаты без ПИН-кода

Международная платёжная система Visa в России увеличила максимальную сумму платежа, при которой не требуется введение ПИН-кода, с 1 до 3 тысяч рублей.
Мера была принята в связи с ростом безналичной оплаты в стране. Так, доля платежей при помощи карт в РФ вырастет к концу года до 66%.
Впрочем, увеличение лимита является добровольным для каждого банка, а потому решение о введении новшества будут принимать они сами. Эксперты отмечают, что нововведение не потребует дополнительных нагрузок на инфраструктуру, а также положительно скажется на клиентах.
Единственная опасность кроется в мошенниках, которые теперь могут позволить себе снимать большие суммы денег с карт.
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