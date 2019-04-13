Visa повысила максимальную сумму оплаты без ПИН-кода

При этом решение об увеличении лимита будут принимать непосредственно банки, для которых данная процедура не является обязательной.

Международная платёжная система Visa в России увеличила максимальную сумму платежа, при которой не требуется введение ПИН-кода, с 1 до 3 тысяч рублей.

Мера была принята в связи с ростом безналичной оплаты в стране. Так, доля платежей при помощи карт в РФ вырастет к концу года до 66%.

Впрочем, увеличение лимита является добровольным для каждого банка, а потому решение о введении новшества будут принимать они сами. Эксперты отмечают, что нововведение не потребует дополнительных нагрузок на инфраструктуру, а также положительно скажется на клиентах.

Единственная опасность кроется в мошенниках, которые теперь могут позволить себе снимать большие суммы денег с карт.