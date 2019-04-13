Эксперты узнали, сколько времени нужно москвичу, чтобы заработать на завтрак

Жителям многих регионов требуется более 20 минут рабочего времени, чтобы оплатить приём пищи.

Жителю российской столицы требуется 10,6 минуты, чтобы заработать себе на стандартный завтрак: стакан молока, яйцо, два кусочка хлеба и порцию фруктов. Индекс завтрака в крупных городах мира подсчитало агентство Bloomberg.

Утренний приём пищи обойдётся москвичу в 44 рубля. У жителя Санкт-Петербурга на то, чтобы заработать средства на завтрак, уходит 14,9 минуты рабочего времени. Как отмечается, в денежном эквиваленте за завтрак он отдаёт практически столько же — 43,7 рубля.

Первые пять мест рейтинга занимают Женева, Дубай, Берн, Люксембург и Сан-Франциско. Жители этих городов тратят на такой же завтрак около 1% своего дневного дохода — необходимую сумму они зарабатывают за 4–5 минут.

Столица Ганы Аккра и крупнейший город Нигерии Лагос — города, жителям которых требуется более двух часов, чтобы заработать на стандартный завтрак. За трапезу придётся отдать более 25% дневного дохода.

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