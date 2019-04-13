Илона Маска вызывают в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Впрочем, по словам источника, близкого к главе SpaceX, он не получал каких-либо подтверждающих это документов.

Основатель компании SpaceX Илон Маск вызван в суд для дачи показаний по делу Джонни Деппа и его супруги Эмбер Хёрд, с которой у Маска ранее был роман. Об этом сообщает Page Six.

Издание утверждает, что бизнесмен будет опрошен по делу о домашнем насилии, фигурантом которого является Депп, адвокаты актёра хотят вызвать Маска в суд как свидетеля.

Впрочем, по словам источника, близкого к главе SpaceX, он не получал каких-либо подтверждающих это документов.

Напомним, что вокруг звёздной пары вновь разгорелись нешуточные страсти после их недавнего развода. Так, Депп подал на свою бывшую жену в суд за клевету и потребовал выплатить ему 50 миллионов долларов. Кроме того, он рассказал об изменах супруги с Илоном Маском.