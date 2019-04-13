Евросоюз убрал несколько лиц из санкционного списка по Украине

По предварительным данным, ограничения ЕС больше не распространяются на девятерых украинцев из окружения экс-президента Незалежной Виктора Януковича.

Евросоюз вычеркнул имена девятерых граждан Украины из санкционного списка, связанного с событиями в Незалежной в начале 2014 года. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

Отмечается, что снятие ограничительных мер связано с недостаточностью доказательств их причастности к событиям в Киеве и в Крыму. По данным издания, все вычеркнутые из списка украинцы, вероятно, были приближёнными бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако, их имена не раскрываются.

В настоящее время в санкционном списке ЕС по Украине числятся 170 человек и 44 организации. Все они, по мнению европейских политиков, принимали непосредственное участие в событиях в начале 2014 года, результатом которых стало воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голоса за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума и ввели санкции в отношении России, её граждан, а также некоторых граждан Украины. Но как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".