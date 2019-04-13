Учёные назвали лучший завтрак для диабетиков

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Учёные назвали лучший завтрак для диабетиков

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Фото: © Instagram/plantparadoxpower

Эксперты пришли к выводу, что калорийная и сытная пища по утрам поможет избежать скачков уровня сахара.

Низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа легче контролировать уровень глюкозы в течение дня. К такому выводу пришли учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде, пишет портал Medical Xpress.

Эксперты провели двухдневный опыт на добровольцах. В первый день людей кормили на завтрак омлетом, во второй — овсянкой с фруктами. Далее в течение первого и второго дня приёмы пищи были одинаковые. Каждые пять минут приборы, закреплённые на теле участников, фиксировали уровень сахара в крови.

Выяснилось, что омлет, будучи жирным и низкоуглеводным завтраком, позволил избежать выброса сахара, происходящего у людей с диабетом второго типа сразу после еды. Отмечается, что этот эффект сохранялся весь день, чего не ожидали учёные.

Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью, — сказал один из авторов исследования Джонатан Литтл.

По его словам, завтрак из низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может стать лёгким способом не допустить скачков сахара, опасных для почек, глаз и сосудов.

Как ранее писал Лайф, учёные выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть.

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