Учёные назвали лучший завтрак для диабетиков

Эксперты пришли к выводу, что калорийная и сытная пища по утрам поможет избежать скачков уровня сахара.

Низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа легче контролировать уровень глюкозы в течение дня. К такому выводу пришли учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде, пишет портал Medical Xpress.

Эксперты провели двухдневный опыт на добровольцах. В первый день людей кормили на завтрак омлетом, во второй — овсянкой с фруктами. Далее в течение первого и второго дня приёмы пищи были одинаковые. Каждые пять минут приборы, закреплённые на теле участников, фиксировали уровень сахара в крови.

Выяснилось, что омлет, будучи жирным и низкоуглеводным завтраком, позволил избежать выброса сахара, происходящего у людей с диабетом второго типа сразу после еды. Отмечается, что этот эффект сохранялся весь день, чего не ожидали учёные.

— Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью, — сказал один из авторов исследования Джонатан Литтл.

По его словам, завтрак из низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может стать лёгким способом не допустить скачков сахара, опасных для почек, глаз и сосудов.

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