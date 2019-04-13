В "Тотальном диктанте" по всему миру принимают участие более 250 тысяч человек

Акция охватит 19 часовых поясов на шести континентах планеты. Диктант можно будет написать и онлайн.

Более 250 тысяч человек примут участие в акции "Тотальный диктант — 2019", которая проходит 13 апреля в 79 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Ежегодная образовательная акция пройдёт на более чем 3100 площадках — в некоторых странах, например Мьянме, ОАЭ и Перу, диктант пройдёт впервые. В России лидерами по числу площадок традиционно являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Диктант можно будет написать и онлайн. Кроме того, в рамках акции изучающие русский язык как иностранный смогут пройти тест TruD. В 2018 году его прошли 5250 человек в 44 странах мира, в этом году площадки открыты в 46 странах.