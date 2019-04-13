Летевший из Хельсинки лайнер экстренно приземлился в Стокгольме

Airbus A319 финской авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, совершил экстренную посадку в аэропорту Стокгольма. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.
По словам собеседника агентства, причиной тому стала техническая неисправность лайнера, связанная с повышением давления.
Теперь пассажиры ожидают, когда за ними прилетит резервный борт. Общая задержка прилёта может составить около трёх часов.
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