Летевший из Хельсинки лайнер экстренно приземлился в Стокгольме

Теперь пассажиры ожидают, когда за ними прилетит резервный борт. Общая задержка прилёта может составить около трёх часов.

Airbus A319 финской авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Манчестер, совершил экстренную посадку в аэропорту Стокгольма. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист.

По словам собеседника агентства, причиной тому стала техническая неисправность лайнера, связанная с повышением давления.

Теперь пассажиры ожидают, когда за ними прилетит резервный борт. Общая задержка прилёта может составить около трёх часов.