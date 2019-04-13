Путин поприветствовал участников турнира по дзюдо среди силовых структур

Проходящие в столичном дворце спорта "Динамо" соревнования посвящены памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Глава государства отметил, что данные соревнования являются одним из ключевых спортивных мероприятий международного уровня по укреплению сотрудничества между силовыми структурами разных государств.

— Приветствую вас на XIII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, собравшем в Москве сильнейшие команды из многих стран. За прошедшее время турнир стал одним из ключевых спортивных мероприятий международного уровня, способствующих повышению уровня физической подготовки полицейских, военнослужащих, спасателей, укреплению сотрудничества между силовыми структурами разных государств, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил также важнейшую миссию турнира. Ведь он посвящён памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. А в текущем году проходит под девизом "Мы помним".

— Турнир служит благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях, — подчеркнул президент России.

Российский лидер, который и сам много времени посвятил дзюдо, выразил уверенность в том, что турнир вызовет большой интерес у всех, кто увлекается философией этого вида единоборств, ценит здоровый, активный образ жизни.

— А главное, такие мероприятия содействуют популяризации единоборств среди молодёжи, учащихся военных училищ и спортивных школ, приобщают их к замечательным традициям боевого братства, — отметил Владимир Путин, пожелав всем участникам состязаний удачи и успехов, а болельщикам и гостям турнира — ярких, незабываемых впечатлений.