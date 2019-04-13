Первые городские субботники в Москве совпали с их столетним юбилеем

Принять участие в "празднике труда" могут все желающие — необходимый инвентарь выдадут организаторы.

В Москве на территории локомотивного депо Москва-Сортировочная проходит субботник, посвящённый 100-летию этой традиции. Инициатором его проведения стал Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей.

Сто лет назад, в ночь на 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная по призыву бригадира слесарей среднего ремонта Ивана Буракова прошёл первый в стране субботник. 15 работников депо за десять часов отремонтировали три паровоза. В дальнейшем такая инициатива была поддержана работниками железнодорожной отрасли и государством.

В программе нынешнего субботника: митинг, закладка капсулы с посланием для потомков, покраска деревьев и высадка саженцев. В субботнике принимают участие представители политических партий Госдумы, работники РЖД, ветераны войны и труда железнодорожного транспорта России.

Как отмечается, первые весенние субботники проходят во всех округах Москвы. Принять участие в них могут все желающие — необходимый инвентарь предоставят организаторы.

Напомним, второй ежегодный субботник пройдёт в российской столице 20 апреля.