В Екатеринбурге рассказали о причине эвакуации нескольких ТЦ

По словам представителей правоохранительных органов, повода для беспокойства у местных жителей нет.

Эвакуация ряда торговых центров Екатеринбурга прошла после звонков с сообщением об их минировании. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель силовых структур Свердловской области.

— Сейчас всё проверят и людей обратно запустят. Думаю, более 1000 человек эвакуировано, — заявил собеседник агентства.

Посетители были эвакуированы из торговых центров "Гринвич", "Радуга Парк", из торгового комплекса "Новомосковский" и ряда других объектов.

По словам представителей правоохранительных органов, повода для беспокойства у местных жителей нет.