Прямая трансляция: Развод караулов Президентского полка

Читайте также

Прямая трансляция: Развод караулов Президентского полка

104

"Лабиринт", "ручей" и "часы" — новые элементы перестроений демонстрируют пешие и конные караулы уникального подразделения.

Пятнадцатый сезон зрелищного церемониала проходит на Соборной площади Московского Кремля. Лайф ведёт прямую трансляцию брифинга.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×