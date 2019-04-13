СМИ: В аэропорту Внуково едва не столкнулись два самолёта

Экипаж судна, прилетевшего из Узбекистана и двигавшегося на стоянку, допустил ошибку при выполнении команды диспетчера.

В московском аэропорту Внуково двум самолётам удалось избежать столкновения, сообщает Пятый канал.

Как отмечается, 11 апреля экипаж судна, прилетевшего из Узбекистана и двигавшегося на стоянку, при выполнении команды диспетчера допустил ошибку, в результате чего лайнер едва не столкнулся с самолётом, выполнявшим рейс Москва — Махачкала и направлявшимся к зоне предварительного старта.

Самолётам удалось избежать аварии благодаря тому, что диспетчер вовремя отдал команду прекратить руление. В итоге один из лайнеров пришлось отбуксировать хвостом вперёд.

Как ранее писал Лайф, в конце января в Шереметьево телетрап столкнулся с самолётом Nordwind.